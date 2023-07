Undicenne investito in bici a Dolo

È in prognosi riservata, portato via con l'elicottero verso l'ospedale di Padova, un ragazzino di 11 anni che è stato investito martedì sera a Dolo mentre era in bici in via Luigi Nono, una stradina interna non distante dal centro. L'auto, che probabilmente non lo ha visto in tempo per frenare, era guidata da un veneto sui trent'anni che si è fermato e ha allertato i soccorsi.

Gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Riviera sono intervenuti per i rilievi, la ricostruzione dell'incidente e la gestione del traffico. L'elisoccorso dopo aver caricato il bambino, grave ma non in pericolo di vita stando alle prime informazioni, si è rialzato in volo con il ragazzino a bordo e si è diretto verso Padova intorno alle le 19.20, poco dopo l'atterraggio di emergenza in zona. Impressionante lo schianto: il bambino travolto è finito sopra la macchina e ha sfondato il parabrezza. Un altro incidente con cui si è sfiorata la tragedia proprio nel giorno in cui a Musile di Piave un tavolo del sindaco Silvia Susanna, con il prefetto di Venezia Michele Di Bari e il nuovo questore Gaetano Bonaccorso, ha affrontato il tema della sicurezza stradale di fronte alla tragica scomparsa in pochi giorni di tre giovani poco più che ventenni, tutti appartenenti a questo comune.