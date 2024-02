Auto esce di strada e finisce nel fosso, 19enne in ospedale

Ha perso il controllo dell'auto, che è finita fuori strada e ha terminato la corsa nel fossato. È rimasto gravemente ferito A.Z, 19enne coinvolto in un incidente stradale venerdì mattina a Stra.

Lo schianto intorno alle 7.30. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la macchina sarebbe uscita autonomamente dalla carreggiata mentre percorreva via Barbariga. Non è escluso che il giovane, residente a Stra, abbia perso il controllo della macchina a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Il 19enne, rimasto intrappolato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato agli operatori del Suem 118 che l'hanno trasportato in ospedale, dove attualmente si trova ricoverato. Non è in pericolo di vita. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell'incidente.

