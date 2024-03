Mareggiata a Jesolo, il sindaco De Zotti chiederà lo stato di emergenza | VIDEO

Questa notte una parte della spiaggia di Jesolo è stata interessata da una importante mareggiata. La zona colpita è sempre quella della Pineta, da piazza Torino al Trocadero, per circa 4 chilometri (in aumento rispetto al passato, anche se il danno creatosi non è importante in modo uniforme). Si stanno valutando i danni; quasi certo, comunque, che sarebbe stata portata via buona parte della sabbia che di recente era stata posizionata, così come da programma della Regione.

«Possiamo dare per certo – garantisce il presidente di Federconsorzi Arenili Jesolo, Antonio Facco – che per l’apertura del primo maggio, la spiaggia sarà garantita, con annessi i suoi servizi, lungo tutti i 15 chilometri di arenile. Non nascondo, al contempo, che cresce la preoccupazione per una situazione che si ripete ogni volta che si presentano queste condizioni climatiche. Da parte nostra continuiamo a lavorare a stretto contatto con l’amministrazione comunale, in un gioco di squadra che rappresenta una forza e una garanzia per il nostro arenile».

«Il fatto che tra l'amministrazione comunale e gli operatori esista un filo diretto e un contatto costante, ci consente di intervenire in maniera immediata e puntuale rassicurando tutti sul fatto che all'apertura della spiaggia i servizi saranno garantiti come sempre – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti –. Nel frattempo stiamo affrontando la fase di gara per il ripascimento di nostra competenza, che consentirà di sistemare quei tratti colpiti dal maltempo nel corso dell'inverno. Nei mesi scorsi, infatti, abbiamo registrato il verificarsi di fenomeni per i quali dovremo chiedere lo stato di emergenza alla Regione Veneto che è sempre al nostro fianco».