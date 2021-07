Attivisti a terra tra le calli contro i "potenti" del pianeta: «La crisi climatica ci terrorizza» | VIDEO

L'iniziativa dei rappresentanti del movimento "extinction rebellion", che accusa i governi di non fare abbastanza per combattere la crisi climatica. Oggi, con il G20 in corso, si sono distribuiti in vari punti di Venezia con cartelli che riportano slogan di protesta