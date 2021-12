«Una sfida per rendere Venezia più sostenibile»: la topetta elettrica di Pietro Tosi | VIDEO

Una “topetta” a vela tradizionale dotata di un motore elettrico: la nuova imbarcazione per la mobilità elettrica sostenibile è stata presentata questa mattina al pontile comunale di fronte a Ca’ Farsetti, alla presenza dell'assessore comunale ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto.

Si tratta della nuova creazione di Pietro Tosi, imprenditore nel settore della nautica ad alimentazione elettrica, e del suo staff: un'imbarcazione lunga 7,20 metri e larga 1,80, il cui motore elettrico – posto sul fondo – si ricarica attraverso pannelli fotovoltaici di ultima generazione.

«Conosco Pietro ormai da molti anni e seguo sempre con interesse il lavoro che sta compiendo per vincere una sfida davvero essenziale, quella di perfezionare imbarcazioni non inquinanti adatte per il traffico in centro storico e in laguna. L'obiettivo è certamente quello di far diventare la città sempre più vivibile, sostenibile e attenta all'ambiente» ha spiegato l'assessore Zaccariotto.