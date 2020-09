Marzo Organistico, torna la grande musica in chiesa a Noale

Venticinque anni di attività musicale, concerti e lezioni nelle scuole del territorio veneziano, non potevano passare inosservati. Per questo l’associazione del Marzo organistico di Noale ha deciso di riproporre in autunno la rassegna organistica sospesa nella scorsa primavera a causa del lockdown per l’emergenza Covid. In programma quattro concerti con ospiti di assoluto livello. E’ consigliata la prenotazione tramite email a info@marzorg.org o con messaggio al 3517565544 (sms o whatsapp) indicando la data del concerto e il numero dei posti da riservare (i posti saranno tenuti prenotati fino a 10 minuti prima del concerto).

Ad aprire la rassegna sabato 3 ottobre, nella chiesa arcipretale di Noale, sarà il direttore artistico, il maestro Silvio Celeghin, accompagnato dal soprano Luisa Giannini e dal mezzosoprano Francesca Gerbasi: un omaggio all’organo e alla musica sacra vocale. «Sono felice di poter aprire la rassegna del XXV del nostro Marzo organistico. In realtà - spiega Celeghin – a marzo questo onore sarebbe dovuto toccare al grande organista di Notre Dame, Olivier Latry: purtroppo la sua agenda per quest’anno era già piena. Il maestro però ci ha promesso che sarà a Noale in una prossima edizione del nostro festival internazionale».

Da sabato 10 ottobre in scena gli organisti che avrebbero dovuto esibirsi nel mese di marzo. A partire da Gianluca Libertucci, organista titolare del Vaticano, che suonerà per celebrare i cinquant’anni dell’organo costruito dai Fratelli Ruffati di Padova nel 1970. Il 17 ottobre toccherà a Zuzana Ferjenčikova, organista della Slovacchia, che ricorderà il grande maestro Jean Guillou scomparso il 26 gennaio 2019 e ospite del Marzo organistico nel 1997 e 2000. Il concerto di chiusura della rassegna autunnale sarà tenuto da Francesco Finotti, organista padovano, che eseguirà un programma di brani in omaggio a Johann Sebastian Bach e Johannes Brahms.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20.45, con ingresso libero. I programmi dettagliati di ogni concerto si potranno consultare sul sito web www.marzorg.org e sui social.