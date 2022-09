È il giorno di Guadagnino. Attesa alle stelle per il divo Chalamet

Al Lido è tempo del primo dei cinque italiani in concorso. Oggi, mercoledì 2 settembre, sarà presentato in anteprima "Bones and all" di Luca Guadagnino, che torna a dirigere l'idolo delle ragazze TImothée Chalamet, in una storia d'amore di giovani cannibali in un'America "reaganiana" di provincia. In gara ci sarà anche "Athena" di Romain Gavras, lungometraggio su una guerra familiare che diventa scontro sociale, e "Un couple" del maestro del documentario Frederick Wiseman, che racconta il rapporto fra Leo Tolstoj e la moglie, Sofia.

Nella sezione Orizzonti, torna alla Mostra da mattatrice Isabelle Huppert in "La syndicaluste" di Jean-Paul Salomé sulla vera storia di Maureen Kearney, rappresentante sindacale della centrale nucleare di una multinazionale francese. Fra i protagonisti anche Abel Ferrara, in concorso alle Giornate degli Autori con "Padre Pio", interpretato di Shia Labeouf. Alla Settimana della Critica debutta il film italiano in gara, "Margini", dell'esordiente Niccolò Falsetti, commedia, coprodotta dai Manetti Bros, su una giovane punk band di provincia che mette in atto un piano per lanciare la propria carriera.

I film a Venezia del 2 settembre