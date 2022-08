Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica: tra cinema, eleganza e unicità

Per tutti gli appassionati della settima arte (ma non solo) torna l’atteso appuntamento con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica: giunta alla sua 79ª edizione, la kermesse inizia il 31 agosto e durerà fino al 10 settembre.

Nella splendida cornice di Venezia, durante uno dei più antichi e apprezzati eventi del genere, verrà promosso e diffuso il cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria, in uno spirito di libertà e di dialogo. Come da tradizione, verranno assegnati diversi premi, tra cui il prestigioso ‘Leone d’Oro’ al miglior film. Per l’edizione del 2022, la giuria internazionale sarà presieduta dalla talentuosa Julianne Moore; ad accompagnarla, sei eccellenze del cinema internazionale: Mariano Cohn (Argentina), Leonardo Di Costanzo (Italia), Audrey Diwan (Francia), Leila Hatami (Iran), Kazuo Ishiguro (Giappone), Rodrigo Sorogoyen (Spagna).



Per il quinto anno consecutivo, il manifesto ufficiale della Mostra è stato realizzato dall’eclettico Lorenzo Mattotti. Il soggetto rappresentato è, come spiega l’artista stesso, ‘una Leonessa che si libra in alto e ci porge questo anniversario, il 90° (dato che quest’anno ricorre, appunto, il 90° anniversario dalla prima edizione della Mostra).

Per richiamare lo stile degli inizi del ‘900, Mattotti ha scelto delle linee classiche per la sua ‘Leonessa’, così come il fondo colore oro ne è un richiamo: il simbolo di Venezia viene, quindi, rivisitato, diventando una rappresentazione di eleganza, creatività e originalità.

Inoltre, la Biennale (che si occupa di organizzare la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica) ha fatto una scelta importante, sia nel rispetto di un ecosistema delicato come quello rappresentato da Venezia e dalla sua laguna, sia in ottica più ampia: ha infatti deciso di impegnarsi per far sì che tutti i suoi eventi seguano i principi della sostenibilità.

Il festival, che unisce lifestyle, glamour ed eleganza, si conferma un’icona di stile del nostro tempo, caratteristiche distintive che lo accomunano a Nissan JUKE Full Hybrid, la prima versione elettrificata del Crossover Coupé della casa nipponica, da sempre interprete di stile e icona di innovazione e design.

Sostenibilità unita al piacere della guida

JUKE Full Hybrid è un’auto unica nel suo genere: grazie all’impiego di tecnologie innovative, è infatti in grado di offrire una mobilità sostenibile unita ad una guida sicura e piacevole. Per raggiungere tale risultato, sono state impiegate soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Il propulsore di JUKE Full Hybrid è pensato per massimizzare e privilegiare la guida in elettrico e la mantiene fino alla velocità di 55 km/h; in questo modo, fino all’80% degli spostamenti urbani può essere effettuato con zero emissioni. Considerando la media tra consumo urbano ed extraurbano, la riduzione rispetto alle corrispondenti versioni benzina con cambio automatico DCT si attesta intorno al 20%. Al vantaggio ecologico, si unisce il piacere della guida in modalità elettrica, che offre un’accelerazione brillante e progressiva, oltre al comfort di un abitacolo silenzioso e privo di vibrazioni.

Inoltre, JUKE Full Hybrid dispone di un innovativo cambio automatico multi-mode, per scaricare a terra la potenza del propulsore mantenendo una guida sempre fluida. Per migliorare i consumi, è stata anche ottimizzata la rigenerazione della batteria, che avviene durante le fasi di decelerazione e frenata.

Un concentrato di unicità e tecnologia

Per ridurre i consumi e rendere la guida più agevole nel traffico cittadino, JUKE Full Hybrid è anche equipaggiato di serie con la tecnologia e-Pedal Step, che permette di accelerare e frenare utilizzando un unico pedale: sollevando il piede dall’acceleratore, infatti, l’auto rallenta fino quasi a fermarsi.



È anche disponibile la tecnologia ProPILOT che, attraverso sofisticati sensori ed un sistema di mappatura del veicolo, assiste il guidatore durante il viaggio, seguendo il flusso del traffico per prevedere problemi e aiutare la guida. Il sistema di frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il rilevamento della segnaletica stradale, il sistema di mantenimento della corsia ed il sistema di avviso e intervento angolo cieco completano le tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida.



A disposizione del guidatore c’è poi la comoda app NissanConnect Services, grazie alla quale è possibile interagire con l’auto da remoto, ricevendo informazioni e attivando le funzionalità tramite il proprio smartphone.

Tutto ciò contribuisce a rendere JUKE Full Hybrid una vettura ibrida efficiente nei consumi e divertente da guidare; a questo, si affianca un aspetto accattivante, grazie alle sue linee eleganti, ma al contempo originali, che la rendono, davvero, unica.

I vantaggi di un’auto ibrida