Centinaia di ragazze e ragazzi si sono assiepati, questa mattina, nei pressi dell'ex Palazzo del Casinò del Lido di Venezia per l'arrivo di Harry Styles, popstar di fama internazionale e protagonista del film "Don't Worry Darling", presentato in esclusiva, fuori concorso, alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia (ne abbiamo scritto in questo articolo).