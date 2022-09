Mostra del Cinema, riflettori puntati su Hugh Jackman e Anthony Hopkins

Madri, padri e figli sono protagonisti oggi, 7 settembre, nei due film al debutto in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Florian Zeller, già regista di "The father", vincitore di due Oscar, presenta "The son", con un cast che comprende Hugh Jackman, Laura Dern e Anthony Hopkins. Un dramma familiare che segue una famiglia che lotta per tornare unita dopo essersi sfasciata. Alice Diop invece firma "Saint Omer", incentrato su una giovane scrittrice, Rama che assiste al processo a Laurence Coly, una donna accusata di aver ucciso la figlia di 15 mesi.

In primo piano anche la guerra in Ucraina con il documentario fuori concorso "Freedom on fire: Ukraine's fight for freedom" che, spiegano i realizzatori, vuole documentare «gli atroci eventi accaduti in Ucraina per dimostrare al mondo il vero eroismo, il trionfo dello spirito umano e che i valori democratici avranno la meglio». Sempre fuori gara esordisce "Dreamin' Wild" di Bill Pohlad con Casey Affleck e Zooey Deschanel, nel film sulla vera storia del cantautore Donnie Emerson che ha realizzato improvvisamente il sogno di avere successo quando si stava avvicinando ai cinquant’anni. A Orizzonti Extra c'è "Notte fantasma" di Fulvio Risuleo, thriller psicologico su un poliziotto che non lascia andare il 17enne Tarek. A Venezia Classici, "Franco Zeffirelli, conformista ribelle" di Anselma Dell'Olio racconta il regista scomparso nel 2019.

I film in programma a Venezia, 7 settembre

"Saint Omer" di Alice Diop (Venezia 79) - con Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville (Sala Grande alle 16.45). Tribunale di Saint-Omer. La giovane scrittrice Rama assiste al processo a Laurence Coly, una donna accusata di aver ucciso la figlia di 15 mesi, abbandonata all’arrivo dell’alta marea su una spiaggia nel nord della Francia. Ma mentre il processo va avanti, le parole dell’accusata e le deposizioni dei testimoni sconvolgeranno le certezze di Rama.

"The son" di Florian Zeller (Venezia 79) - con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Anthony Hopkins (Sala Grande alle 19.15). Un dramma incentrato su Peter, la cui vita frenetica con il figlio appena nato e la nuova compagna Beth viene sconvolta quando l’ex moglie Kate ricompare con il figlio Nicholas, ormai adolescente ere, i fuorilegge della norma.

"Freedom on fire: Ukraine's fight for freedom" di Evgeny Afineevsky (Fuori concorso) - documentario (Sala Grande alle 14.15). Il film trasporta gli spettatori attraverso una guerra iniziata nel 2014 all’indomani di piazza Maidan e proseguita fino all’invasione russa del 2022. Attraverso le storie personali di civili, bambini, soldati, medici, anziani, giornalisti, leader religiosi e volontari internazionali.

"Dreamin' Wild" di Bill Pohlad (Fuori concorso) - con Casey Affleck, Noah Jupe, Zooey Deschanel, Chris Messina, Jack Dylan (Sala Grande alle 22). Il cantautore Donnie Emerson realizza inaspettatamente il sogno di avere successo quando si sta avvicinando ai 50 anni. E se cio? da un lato porta con se? la speranza di seconde occasioni, dall’altro lato evoca anche i fantasmi del passato frammisti a emozioni a lungo sepolte.

"Notte fantasma" di Fulvio Risuleo (Orizzonti Extra) - con Edoardo Pesce, Yothin Clavenzani (Sala Giardino alle 21). È sera. Tarek, 17enne, compra qualche grammo di fumo al parco: quando ne esce scopre che qualcuno lo ha visto: un poliziotto in borghese che carica il giovane in macchina e mette in moto. Un viaggio lungo una notte.

"Franco Zeffirelli, conformista ribelle" di Anselma Dell'Olio (Venezia Classici) - documentario (Sala Casinò alle 16.45) Regista di film, prosa e opere liriche di fama internazionale. E? la prima volta che un’opera cinematografica indaga sulle molte, variegate e anche opposte sfaccettature professionali, culturali e caratteriali di Franco Zeffirelli.