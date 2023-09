Al Lido è il giorno di Matteo Garrone e del suo "Io, capitano"

Alla Mostra del Cinema è il giorno di Matteo Garrone: il regista di Dogman e Pinocchio arriva in gara al Lido con Io, capitano, apologo su due giovani migranti senegalesi che attraversano l’Africa, con tutti i suoi pericoli, per inseguire un sogno chiamato Europa. In concorso anche Ava Duvernay con Origin, ritratto della giornalista e scrittrice, Isabel Wilkerson, prima donna afroamericana a vincere il Pulitzer.

Tra i fuori concorso spicca la serie Znam kako dised (I know your soul), che ha come interprete la vincitrice dell'Orso d'oro a Berlino e candidata all'Oscar Jasmila Zbanic. Al centro della storia una procuratrice che si trova ad indagare sul suicidio di un adolescente. Tra gli eventi collaterali, c'è la consegna a Sergio Castellitto del Premio Pietro Bianchi, attribuito dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici.

Venezia80, giorno 8: il programma