Alla Mostra arriva "Lubo" di Giorgio Diritti, ultimo film italiano in concorso

Alla Mostra del Cinema arriva l'ultimo dei sei film italiani in concorso. Oggi, giovedì 7 settembre, sarà presentato Lubo di Giorgio Diritti, tratto dal romanzo Il seminatore di Mario Cavatore. Un libro che ha svelato al regista vicende poco conosciute accadute in Svizzera per cinquanta anni, portandolo «a riflettere sul senso di giustizia, sulle istituzioni, sul senso dell’educare e dell’amare».

In gara sarà proiettato anche Holly di Fien Troch, racconto su una comunita? che proietta sul misterioso dono di un'adolescente i propri bisogni e le proprie convinzioni. Fuori concorso debutta invece Amor di Virginia Eleuteri Serpieri, viaggio onirico nel ventre di Roma sulle tracce della scomparsa materna, e Daaaaaali! di Quentin Dupieux, ritratto di Salvador Dalì.

Venezia80, giorno 9: il programma