Al Lido altri tre film in concorso, è il giorno di Michel Franco

Tre film in concorso alla decima giornata della 80. Mostra del Cinema di Venezia. Il messicano Michel Franco arriva al Lido insieme alla sua protagonista Jessica Chastain con Memory, «un film sulle persone che, per un qualsiasi motivo, si perdono nelle maglie della societa?», ha avuto modo di spiegare il regista.

In gara anche il francese Stephane Brizé propone Hors-Saison, confronto sugli incontri mancati o sprecati, sulle porte mai aperte. Il duetto di autori Ma?gorzata Szumowska e Michal Englert in Kobieta Z..., viaggio nella vita di Aniela Weso?y, raccontano il suo percorso alla ricerca della liberta? come donna trans.

Tra i fuori concorso debutta Enzo Jannacci - Vengo anch'io, ritratto del cantautore firmato da Giorgio Verdelli. A Orizzonti esordisce invece Invelle (Nowhere), storia di famiglia, attraverso tre epoche e tre protagonisti bambini, realizzata dal maestro dell'animazione Simone Massi.

Venezia80, giorno 10: il programma