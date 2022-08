La Regione Veneto partecipa alla Mostra con 90 eventi

«La cinematografia è arte, cultura, intrattenimento, volano di sviluppo economico. Con questa convinzione, la Regione Veneto e Veneto Film Commission partecipano con un vasto programma composto da oltre 90 appuntamenti a questa bella edizione della Mostra del Cinema di Venezia». Con queste parole, il governatore, Luca Zaia, introduce la partecipazione della Regione del Veneto alla 79ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Lo spazio dedicato all'Excelsior del Lido di Venezia, simboleggiato dal motto “Veneto, Like in a Film”, rappresenta un punto di riferimento per quanti nel Veneto hanno fatto dell'amore per il cinema una professione. Ci sarà spazio per un calendario composto da oltre 90 eventi, che si svolgeranno dal 31 agosto al 10 settembre. «La vetrina internazionale - aggiunge Zaia - oltre a puntare i riflettori sulle peculiarità del nostro territorio, costituisce un vero e proprio incubatore culturale e riesce a promuovere la vocazione della nostra regione a essere musa ispiratrice di ogni tipo di arte e di cultura, producendo un valore aggiunto in termini economici in un’ottica di sviluppo che punta a favorire anche l’occupazione».

«Con la costituzione della Veneto Film Commission e l'inserimento di una specifica tipologia di intervento nell'ambito del Por Fesr, circa 10 milioni di euro nel triennio 2019 - 2021, a favore delle imprese che si scelgono il Veneto per realizzare le ore opere - fa notare l'assessore alla Cultura, Cristiano Corazzari - nella nostra regione si sono create le condizioni necessarie per garantire l'incremento dei livelli occupazionali e sostenere processi di innovazione e di crescita del settore».