Arte Rigenerata, gli studenti omaggiano i "degenerati" del nazismo

"Arte rigenerata" è la mostra allestita dagli studenti del liceo artistico Marco Polo per un progetto di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), alla villa Hériot. Stefania Bertelli e Chiara Massari (tutor aziendale) si sono coordinate con Ambra Formenti (tutor scolastica) per fare un percorso che portasse gli studenti a studiare e riflettere sui rapporti tra Nazismo ed arte. In un secondo momento avrebbero dovuto creare delle opere in omaggio agli artisti considerati all'epoca "degenerati". Le opere in allestimento sono 18.

La finalità principale del progetto è stata quella offrire agli studenti un’occasione per riflettere sulle relazioni possibili tra politica ed arte e sul valore della libera espressione artistica, calpestata dai regimi totalitari come tutte le libertà fondamentali. Con “Arte Rigenerata” gli studenti hanno voluto ridare valore e dignità agli “artisti degenerati”, privati della loro libertà di esprimersi. Le diciotto opere esposte hanno cercato di creare un “ponte” tra le loro emozioni, e il loro modo di fare arte, e la concezione dei giovani artisti contemporanei, nell’intento di “rigenerare” un’Arte a cui è stata negata la possibilità di manifestare il proprio sentire e la propria visione. Con questa iniziativa continua l'impegno dell’Iveser nei confronti della didattica. La mostra è visitabile a Villa Hériot, Giudecca, dal 3 all’8 aprile 2022. Domenica 9-18, lunedì, mercoledì, venerdì 9-15, martedì e giovedì 9-17.