Biennale Architettura, il Padiglione Italia curato da un collettivo under 40

"Spaziale. Ognuno appartiene a tutti gli altri". È il titolo del Padiglione Italia alla 18. Mostra internazionale di architettura di Venezia, in programma dal 20 maggio al 26 novembre 2023 nelle tradizionali location dei Giardini e dell'Arsenale. Per la prima volta è curato da un gruppo di architetti under 40, il Fosbury Architecture, tutti nati tra il 1987 e il 1989, e attenti alle tematiche della sostenibilità e della condivisione. La presentazione si è tenuta oggi, giovedì 27 aprile, a Roma, nella Sala Spadolini del ministero della Cultura

Nove gruppi di progettisti e altrettanti advisor, professionisti provenienti da diversi campi delle industrie creative, per un totale di circa 50 persone, si sono misurati sulla "transdisciplinarietà" come strumento per espandere i limiti dell’architettura. Per la prima volta, infatti, il Padiglione Italia è stato interpretato dai curatori come l’occasione per realizzare nuovi progetti: un attivatore di azioni concrete a beneficio di territori e comunità locali, oltre l’idea che una mostra debba essere solo esibizione. In questo modo i nove progetti legati al padiglione andranno a configurare le tappe di un’inedita geografia, diventando mete simboliche di un rinnovato "Viaggio in Italia".

Quest'anno, main sponsor è Banca Ifis. «Siamo felici di sostenere il Padiglione Italia di questa nuova edizione della Biennale Architettura, che si presenta con un progetto dei curatori che interessa anche luoghi diversi da Venezia e si propaga nei territori a favore di una dimensione partecipativa dell’arte - ha commentato il presidente, Ernesto Fürstenberg FassioIl -. Il sostegno all’ecosistema culturale è uno dei pilastri dell’impegno della banca a favore dello sviluppo economico e sociale dei territori italiani. Un impegno che ha dato vita al progetto Economia della Bellezza per fotografare il valore di un patrimonio fatto di cultura, territorio e imprese».