Se vi siete persi la magia: le Frecce Tricolori colorano il cielo di Jesolo | VIDEO

Domenica pomeriggio, dalle 15 alle 19, i cieli di Jesolo sono stati solcati dalle 17 pattuglie aeree partecipanti allo Jesolo Airshow. Lo spettacolo è stato seguito da oltre 500 mila persone lungo tutta la costa cittadina. Nello show center della manifestazione, predisposto sull’arenile di piazza Brescia, hanno trovato posto circa 3 mila persone (e altrettante hanno seguito le prove nella giornata di sabato) con 70 fra giornalisti e fotografi accreditati da tutta Europa. Lo spettacolo aereo è stato inoltre trasmesso in diretta su Rai 1 per l’intera sua durata (Ne abbiamo scritto in questo articolo).