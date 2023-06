Come richiedere il porto d'armi per la caccia a Venezia

Per un cacciatore avere la licenza di porto di fucile per la caccia è necessario perché autorizza i cacciatori all'utilizzo di fucili fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia e il trasporto di questa su tutto il territorio nazionale. A rilasciare questa licenza è la Questura della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza o domicilio e, in questo caso, Venezia. Come fare allora per ottenere il rilascio o il rinnovo del porto di fucile per caccia a Venezia? Scopriamolo insieme.

Come fare richiesta per la licenza di porto di fucile per la caccia a Venezia

Bisogna compilare l'apposito modulo e avere la seguente documentazione:

certificato di abilitazione all’esercizio venatoria rilasciata, a seguito di esame, dall’Ufficio Caccia e Pesca della provincia di Venezia (non richiesto se trattasi di rinnovo);

certificato medico di idoneità psico-fisica (in bollo da € 16,00) rilasciato dall’ULSS - Settore Igiene Pubblica di residenza, oppure da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco;

2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata;

ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c n. 3301 intestato alla Tesoreria dello Stato, sede di Venezia, per il costo del libretto del porto d’armi;

ricevuta di versamento di € 173,16 sul c/c postale nr. 8003 intestato all’Ufficio del Registro – Tasse di Concessioni Governative – Roma;

fotocopia di un documento di identità personale;

2 marche da bollo da € 16,00 (una per l’istanza e l’altra per la licenza di porto di fucile).

La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ha una validità di sei anni ed ha efficacia attraverso il pagamento annuale della tassa di Concessione Governativa.