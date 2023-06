Come chiedere o rinnovare il passaporto a Venezia

Vi è appena scaduto il passaporto e non sapete come rinnovarlo? Per tutti coloro che hanno in programma un viaggio all'estero e hanno bisogno di fare un passaporto per la prima volta oppure rinnovare quello vecchio ecco un articolo che spiega tutti i passaggi necessari per un passaporto nuovo di zecca a Venezia. Il passaporto ordinario è un documento di identificazione valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Per i minori degli anni 14, tuttavia, l’uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che gli stessi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire come si fa per richiedere il passaporto a Venezia.

Richiesta passaporto: come prendere appuntamento a Venezia

Per richiesta di passaporto bisogna prendere appuntamento direttamente sul portale https://www.passaportonline.poliziadistato.it/, al quale è possibile accedere solo tramite SPID o carta d'identità elettronica. Nel caso di urgenze la richiesta può essere effettuata via mail all'ufficio giurisdizionalmente competente, inviando i propri dati anagrafici, numero di telefono e copia delle ricevute dell'appuntamento preso online.

Per vedere quale ufficio è competente, controllare sul sito: https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia/articolo/21495dca8dd67d9f1333569034.

Si specifica che le tempistiche per la prenotazione di un nuovo passaporto sono particolarmente lunghe quindi bisogna muoversi con diverso anticipo.

Documenti necessari per la richiesta del passaporto

Se maggiorenni:

2 fotografie con le seguenti caratteristiche: recenti la dimensione verticale del volto (fronte-mento) deve essere compresa tra i 26-30 mm l’inquadratura del volto deve comprendere anche la parte superiore delle spalle il volto deve essere inquadrato frontalmente, non ruotato né inclinato da un lato mantenere la simmetria delle spalle e della capigliatura le orecchie, se non sono coperte dai capelli, devono essere entrambe visibili gli occhiali non devono avere riflessi e solo con la montatura trasparente la luminosità della foto deve essere frontale, omogenea e non deve presentare riflessi o forti toni troppo chiari o troppo scuri la foto deve essere entro le dimensioni seguenti: 50x45 mm – 45 x 35 mm (vedi normative ICAO)

istanza rilascio passaporto scaricabile dal sito: https://www.poliziadistato.it/statics/35/modello_308_maggiorenni_sito_polizia.pdf

1 marca da bollo (contributo amministrativo) dell’importo di € 73,50

versamento di € 42,50 (costo del libretto) sul c/c postale n. 67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro con causale : Importo per il rilascio del passaporto elettronico (il bollettino precompilato è presente negli uffici postali)

con causale (il bollettino precompilato è presente negli uffici postali) originale e copia della carta di identità del richiedente

vecchio passaporto (verrà annullato e restituito)

Nel caso in cui il richiedente abbia figli minori, quale che sia il suo stato civile (coniugato, separato, divorziato, convivente o non convivente) bisogna inoltre allegare:

atto di assenso all’espatrio da parte dell’altro genitore, scaricabile dal sito:

https://www.poliziadistato.it/statics/43/atto_assenso_genitori.pdf

copia della carta di identità dell’altro genitore (con firma in originale)

In caso di rifiuto da parte dell’altro genitore a sottoscrivere l’assenso all’espatrio, bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per richiedere il relativo Nulla Osta all’espatrio.

A far data dal 25 novembre 2009 i minori non possono più essere inseriti nel passaporto dei genitori (D.L. nr. 135/2009) dovranno pertanto essere in possesso di un proprio documento valido per l’espatrio.

Richiedente minore degli anni 18: