Monopattini elettrici a Venezia: come funziona il noleggio

I monopattini elettrici sono sempre più di moda. Una soluzione veloce e comoda per muoversi in città senza dover prendere la macchina o affaticarsi pedalando su una bici. Se non si dovesse possedere un monopattino proprio è possibile noleggare quelli pubblici sia in terraferma che sull'isola del Lido di Venezia. Ma come funziona il noleggio dei monopattini elettrici a Venezia? Scopriamolo insieme.

Come noleggiare un monopattino elettrico a Venezia

Per poter noleggiare un monopattino elettrico a Venezia bisogna scaricare l'app BiT Mobility, che si occupa dell'attività di noleggio monopattini elettrici in modalità sharing a flusso libero e iscriversi inserendo i propri dati personali e le modalità di pagamento. Tra laterraferma e il Lido di Venezia sono a disposizione un totale di 400 monopattini elettrici (300 in terraferma e 100 al Lido di Venezia), mentre in totale sono 66 le aree dedicate al parcheggio dei mezzi (50 in terraferma e 16 nell'isola lagunare), il più delle volte posizionate a fianco degli stalli per il bikesharing.

Il servizio è stato pensato per incentivare un utilizzo consono e ordinato dei monopattini, rispettando le regole di circolazione e il corretto parcheggio: i mezzi sono geolocalizzati, garantendo un maggiore controllo a contrasto di episodi di vandalismo e furto; in più, in aree definite è possibile un controllo da remoto h24 della velocità (nelle aree interdette, come piazza Ferretto, il monopattino dopo pochi metri si ferma). Per garantire una maggiore sicurezza i monopattini sono ammortizzati e possono contare su doppio-freno, batterie intercambiabili e interfaccia vocale. Per sbloccarli basta utilizzare il Qr Code dell'app Bit Mobility, dopo essersi registrati.

Chi può usufruire del servizio

Il noleggio di monopattini può essere fatto da persone maggiori di 14 anni previa registrazione sull'App. Bisogna, inoltre, essere in possesso di una carta di credito, anche prepagata, account Paypal o Satispay.

Tariffe e Abbonamenti

La tariffa base di utilizzo è così composta: 1 € per lo sblocco, 0.15 € per ogni minuto di corsa; 0.05 € per ogni minuto di pausa.

I pacchetti tariffari disponibili sono 4:

Unbitable Monthly: consente di beneficiare di 2 sblocchi al giorno (andata + ritorno) e di 30 minuti giornalieri, i minuti extra sono scontati al 50% (7,5 centesimi) così come gli sblocchi (50 centesimi); questo abbonamento è pensato per chi ogni giorno compie la tratta casa-lavoro in monopattino e vuole poter contare su un’unica tariffa di 24,99 euro al mese

Easy BIT: comprende 60 minuti di utilizzo a 5 euro, con sblocchi illimitati; questa formula è utile per chi necessita di fare più commissioni in un periodo circoscritto.

Unblock Daily: comprende 15 minuti, con sblocchi illimitati al costo di 3,99 € (valido per un giorno); indicato per chi ritiene utile concentrare l'utilizzo in un giorno.

Unblock Weekly: comprende 110 minuti, con sblocchi illimitati al costo di 10,99 € (valido per una settimana); indicato per chi ritiene utile concentrare l'utilizzo in una settimana.

Per maggiori dettagli, consulta questa pagina, oppure la sezione tariffe alla pagina https://www.bitmobility.it/faq/