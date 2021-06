Meteo: giorni di sole e caldo, ma sulla costa la brezza smorza leggermente le temperature

Dal 1° giugno inizia l’estate meteorologica e, dopo un maggio fresco ed instabile, lo scenario meteo sembra voler attenersi a questa ricorrenza: Davide Ricci di 3bmeteo.com annuncia per il Veneto una settimana di tempo stabile, soleggiata e via via più calda grazie ad un rinforzo dell’alta pressione. Saranno giornate con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il comparto di pianura, con temperature via via più alte e primo vero caldo estivo.

Meteo 2 giugno

Il giorno della Festa della Repubblica sarà caratterizzato da tempo sereno su tutte le località costiere e di pianura, con locale transito di innocua nuvolosità, più probabile sul basso Veneto. Sulle Alpi il tempo si manterrà buono per tutta la mattinata, con tendenza alla formazione di maggiori addensamenti nel pomeriggio, quando saranno possibili brevi e localizzati rovesci di pioggia. Le temperature si manterranno piacevoli ovunque, con valori non troppo elevati e compresi in pianura fra 24 e 27 gradi; qualche grado in meno lungo le coste a causa delle brezze marine ancora piuttosto fresche e vivaci.

Dopo il 2 giugno

Nei giorni seguenti il tempo seguirà lo stesso copione. Nelle località costiere come Venezia, Jesolo e Chioggia le temperature non saranno eccessivamente alte e si assesteranno sui 25-26°C, grazie all’azione mitigatrice delle brezze di mare; in altre aree della regione, invece, si porteranno entro venerdì su valori pienamente estivi: le prime punte attorno ai 30 gradi potrebbero essere raggiunte già giovedì sul basso Veneto, in città come Rovigo o Legnago; venerdì anche a Verona, Vicenza e Padova.

Il fine settimana si preannuncia ancora stabile e ben soleggiato per quanto riguarda sabato, mentre domenica potrebbe vedere i primi segni di cedimento dell’anticiclone, con maggiore instabilità e possibili piogge fra pomeriggio e sera. La distanza temporale è però ancora molto elevata e questa tendenza necessiterà di conferme nei prossimi giorni.