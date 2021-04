Meteo incerto nel weekend in provincia di Venezia. E ci saranno anche piogge intense

Le previsioni di Davide Sironi, meteorologo di 3bmeteo. Rischio acquazzoni in particolar modo per le serate di sabato e domenica

Nei prossimi giorni il Nord Italia rimarrà sotto l’influsso di umide correnti atlantiche, foriere di spiccata variabilità atmosferica sul Veneto. Come ci ha spiegato il meteorologo di 3bmeteo.com Davide Sironi, sulla provincia di Venezia venerdì ritroveremo una giornata variabile con nubi irregolari alternate a schiarite ma in un contesto in prevalenza asciutto. Tuttavia nel primo pomeriggio e poi in serata non si esclude totalmente un breve piovasco di passaggio, soprattutto sull’entroterra, con un lieve rialzo delle temperature con massime anche oltre i 20 gradi.

Meteo a Venezia per il 1° maggio

Sabato primo maggio sarà invece una giornata nel complesso discreta con spazi soleggiati che si alterneranno al passaggio di nubi, ma in un contesto tendenzialmente asciutto e piuttosto mite nelle ore diurne con massime in ulteriore aumento, si toccheranno punte di 21-22 gradi. Ma in serata è atteso un peggioramento più deciso con piogge e rovesci più consistenti e diffusi.

Domenica 2 maggio, invece, il tempo rimarrà piuttosto incerto con ancora nuvolosità irregolare e nuovamente il rischio di acquazzoni nelle ore tardo pomeridiano-serali, questo per l’afflusso di aria più fresca in quota di origine nord-atlantica.