Meteo, picchi di caldo: cosa dobbiamo aspettarci a Venezia e in provincia

Un’importante rimonta anticiclonica africana causerà un deciso rialzo termico su molte parti d’Italia, compreso il Nordest. Tra venerdì e domenica sono attese punte di 35-36 gradi sulle pianure in pieno giorno, mentre la notte non si scenderà sotto ai 20. Non saranno esclusi acquazzoni e qualche temporale pomeridiano, ma il meteo sarà piuttosto stabile nel fine settimana. La ventilazione sarà debole, salvo qualche rinforzo in presenza di fenomeni temporaleschi. Dalla prossima settimana i modelli previsionali intravedono invece un possibile cambio di scenario, con una decisa ritirata dell’anticiclone e lo spazio a correnti più fresche di origine atlantica.

Meteo a Venezia

Come ci spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com, su Venezia e provincia, nei prossimi giorni, il tempo risulterà ampiamente stabile, con cieli spesso sereni o velati. Le temperature saranno tipicamente estive e in graduale aumento con picchi di 28-30 gradi nel weekend. Attenzione al caldo umido, che potrebbe provocare qualche disagio fisico, anche durante la notte. Mare poco mosso.