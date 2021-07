Sarà un weekend caldo e afoso in provincia di Venezia

Temporali e precipitazioni in arrivo in Veneto, ma solo in prossimità dei rilievi. Le condizioni meteo potrebbero peggiorare a partire da lunedì

Weekend ancora molto caldo ma con primi temporali in arrivo sulle Alpi. Da lunedì tempo in netto peggioramento e decisa rinfrescata. Come ci ha spiegato Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, l’anticiclone africano subirà un indebolimento nel corso del weekend ad opera di una depressione di origine atlantica che piloterà una serie di fronti responsabili di un graduale peggioramento sul Veneto. I primi temporali faranno la loro comparsa entro la serata di sabato sul settore dolomitico, ma la giornata sarà ancora caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato sulla regione e con temperature elevate.

Anche la domenica trascorrerà tutto sommato all’insegna del bel tempo prevalente, non fosse per qualche temporale in più che andrà a svilupparsi di giorno sulle aree alpine e che potrà sconfinare in serata alla fascia pedemontana, in un contesto termico ancora molto caldo e afoso. Da lunedì la svolta. La depressione atlantica invierà un fronte più organizzato che innescherà rovesci e temporali sin dalle prime ore della giornata sulle Alpi, in propagazione entro sera a gran parte della zone di pianura con fenomeni a tratti violenti e temperature che inizieranno a calare. E nei giorni successivi sembra andare ancora peggio, con nuove occasioni per piogge e temporali anche forti e temperature in ulteriore diminuzione già da martedì.

Meteo per Venezia

Per quanto riguarda la provincia di Venezia, la giornata di sabato sarà in prevalenza soleggiata e piuttosto calda, con temperature minime intorno a 24 gradi, massime sui 2 e clima un po’ afoso. Qualche annuvolamento in più atteso per domenica, in un contesto comunque ancora asciutto, caldo e afoso, pur con qualche grado in meno di giorno rispetto alle 24 ore precedenti e temperature massime sui 30 gradi. Lunedì giornata variabile con possibilità anche di qualche pioggia e temperature diurne sui 28 gradi.