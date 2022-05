Il quarto candidato sindaco alle comunali di Mira: Enrico Carlotto

I candidati sindaci alle comunali di Mira, amministrazione veneziana più popolosa tra quelle al voto domenica 12 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno, scaldano i muscoli. A Marco Dori, primo cittadino uscente, Vanna Baldan, con una lista civica, e il Fucsia Andrea Martellato ex sindaco di Fiesso D'Artico, si aggiunge un quarto candidato: Enrico Carlotto.

Imprenditore, già consigliere comunale a Mira, ex presidente di Apindustria della Riviera del Brenta, ex componente dell'Osservatorio per la salvaguardia della laguna di Venezia, ha 60 anni ed è padre di due figli. Nato a Marano, figlio del medico condotto del paese, si candida perché «da sempre considerato un punto di riferimento del territorio, specie sulle problematiche per cui ho lavorato anche in passato e che da sempre punto a risolvere per un forte senso di appartenenza».

Circa un anno fa ha deciso di candidarsi alla guida della città per le sollecitazioni e le richieste di numerosi cittadini, spiega. Nasce così la sua lista civica "Nova Mira", costituita prevalentemente da esperti in settori diversificati tra loro. La campagna elettorale verte su un nutrito programma realizzato raccogliendo istanze e necessità della città di Mira «che puntualmente sono state disattese dalle amministrazioni locali», continua. Priorità quindi al turismo, alle imprese, ai temi legati alla famiglia e un'attenzione particolare rivolta alle frazioni che lo stesso Carlotto definisce "invisibili" alle amministrazioni degli ultimi 30 anni. Il suo motto è: «Il coraggio di cambiare». Una volta eletto primo cittadino si impegna ad intervenire subito su questioni come la sistemazione e messa in sicurezza delle strade, l'illuminazione pubblica, la viabilità relativa al traffico dei mezzi pesanti e non solo.