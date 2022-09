Speranzon: impresa e lavoro al centro del rilancio | VIDEO

"Fratelli d'Italia parla alle imprese" è il titolo dell'incontro organizzato oggi nella sede regionale di Mestre, in via Fradeletto, e rivolto al mondo produttivo, «il motore del paese». Assieme all'ospite Guido Crosetto, fondatore del partito, i vertici locali di FdI hanno presentato le loro proposte e la propria idea di governo. «Queste sono le categorie che rappresentano l'Italia - ha spiegato Raffaele Speranzon, capogruppo al consiglio regionale e candidato al Senato - e che possono rilanciare il paese attraverso la produttività, per evitare di spendere miliardi in assistenza e per impiegare tanti disoccupati».

«L'impresa costituisce il tessuto produttivo e sociale della regione - conferma il coordinatore regionale Luca De Carlo - Oggi questo sistema è in crisi e su questo poniamo la nostra attenzione, vogliamo raddrizzare questa nazione e mettere in moto una macchina che funziona. A disposizione di chi verrà dopo di noi». La priorità è proprio l'impulso all'economia: «La richiesta del territorio è chiara - spiega Crosetto - vanno affrontati il problema dei rincari e quello dell'inflazione. Dobbiamo salvare le aziende e le famiglie, tutto il resto passa in secondo piano». «Serve una rivoluzione - chiarisce - contro il cancro che ha colpito questo sistema economico, l'inefficienza dell'apparato statale. Lo stato non può essere nemico dell'impresa».