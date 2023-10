Quando è il Black Friday 2023?

C'è una domanda che ci poniamo ogni anno non appena si avvicinano i mesi autunnali: "Quando è il Black Friday?". Ebbene sì, quel cosiddetto "venerdì nero" che arriva ogni anno portando giù i prezzi dei principali prodotti per acquisti scontatissimi e affari senza precedenti, è uno dei giorni più attesi dell'anno, soprattutto da parte di chi vuole comprare il suo paio di scarpe preferite o quel telefono che tanto desidera a un prezzo vantaggiosissimo.

Il Black Friday, infatti è il giorno degli acquisti d'oro, il giorno perfetto per comprare abbigliamento, tecnologia, elettrodomestici, telefonia e tanto altro ancora a un prezzo super scontato perché in questo particolare lunedì dell'anno i prezzi dei prodotti scendono come non mai durante l'anno. Ma quando cade quest'anno il Black Friday nel 2023 è qual è la sua storia? Scopriamolo insieme.

Quando cade il Black Friday 2023

Quest'anno, il Black Friday sarà venerdì 24 novembre 2023. Segnatevi questa giornata perché si tratta di un venerdì speciale pronto a regalarvi affari da non perdere. Ma quando nasce il Black Friday e come è diventato una delle ricorrenze più attese e amate dalle persone di tutto il mondo? Iniziamo con il dire che il Black Friday nasce in America e cade sempre il giorno dopo la Festa del Ringraziamento, meglio nota come Thanksgiving Day. Legato al Black Friday c'è anche il Cyber Monday che cade esattamente il lunedì dopo il Black Friday, quindi, quest'anno, arriverà il 27 novembre 2023 e porta sconti nelle aree di tecnologia ed elettrodomestici.