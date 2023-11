A Cavallino-Treporti torna l'incanto del presepe in laguna, le prime foto

A Cavallino-Treporti torna l'incanto del presepe sull'acqua. Uno dei più suggestivi presepi d'Italia torna a dominare le acque della laguna veneziana nella zona di Lio Piccolo con un'opera d'arte realizzata dall'artista locale Francesco Orazio e la Somfer srl. La cosiddetta "Lagoon Nativity" è, ormai, un appuntamento attesissimo dalla cittadinanza in quanto regala l'emozione di un presepe sullo specchio d'acqua della laguna di Venezia unico nel suo genere.

In anteprima vi mostriamo le prime immagini di questo presepe incantevole che, da Ca' Ballarin a Ca' Savio, colora la laguna con più di 180 statue in compensato marino che galleggiano sull'acqua per rappresentare la natività. Un lungo presepe acqueo, composto da pastori, villaggi e la capanna con Maria e Giuseppe, il bue e l’asinello. E non mancano i re magi in cammino che saranno avvicinati alla capanna di Gesù bambino per l'epifania.

Quella del presepe sull'acqua a Cavallino-Treporti è, ormai, una tradizione consolidata non solo per i veneziani ma per tutti gli italiani che, visitando la laguna nei giorni di festa, potranno ammirare il presepe tra i più originali ed emozionanti d'Italia che valorizza il territorio e regala al pubblico un'esperienza meravigliosa, a qualsiasi ora del giorno o della notte.