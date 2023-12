Quella colonna del Palazzo Ducale dove nessuno riesce a girare attorno

Sarà capitato a tutti di vedere, passeggiando per piazzetta San Marco, persone provare a girare attorno a una particolare colonna di Palazzo Ducale. Oggi è diventato un rito porta fortuna ma in passato quella speciale colonna del palazzo del Doge rappresentava l'unica chance che un condannato a morte aveva di potersi salvare. Ebbene sì, ai tempi della Serenissima, c'era un'ultima occasione di salvezza che veniva data ai condannati ed era proprio quella di riuscire a fare il giro di questa colonna speciale del palazzo senza mai cadere dal piccolo rialzo su cui si trova la colonna. Se qualcuno riusciva a farcela, avrebbe avuto come premio quello di continuare a vivere, altrimenti la morte era più che certa. L'unico crimine che non poteva essere salvato neanche dal giro della colonna era il tradimento.

Ma come nasce questa tradizione e cos'ha di tanto speciale questa colonna di Palazzo Ducale? Questo giro della colonna veniva chiamato "Il Giudizio di San Marco" e poteva essere fatto solo ocn la quarta colonna partendo dall'angolo di Piazzetta San Marco. Questa colonna, infatti, è diversa dalle altre, è più spessa ed è stata scelta proprio perché nel giorno del Redentore, l'ombra della statua di San Marco sembrava indicarla.

Prima di venire ucciso, il condannato poteva chiedere l'ultimo giro della colonna. Ma come? Doveva riuscire a girare attorno alla colonna, abbracciandola da dietro e tenendo sempre i piedi sullo scalino.

Secondo la tradizione popolare nessuno condannato riuscì mai a fare il giro della colonna e a superare il cosiddetto Giudizio di San Marco. Questa colonna non fu mai restaurata.