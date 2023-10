Regata Storica 2023: Coop Alleanza 3.0 premia gli atleti del remo

Continua la collaborazione tra la Coop 3.0 e la voga alla veneta. Sono stati consegnati, infatti, presso la sede Coop di Piazzale Roma a Venezia, i buoni spesa agli equipaggi arrivati in bandiera nelle tre principali categorie di regata: uomini su gondolini a due remi, donne su mascarete a due remi e giovanissimi su pupparini a due remi.

Sono quindi stati premiati Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio, Simone Costantini e Federico Busetto, Giacomo Marangon e Gabriele Lazzarini, Andrea Ortica e Jacopo Colombi per la regata dei gondolini; Silvia Bon e Debora Scarpa, Valentina Tosi e Giorgia Ragazzi, Magda Tagliapietra e Romina Catanzaro, Luisella Schiavon e Lara Vignotto per la regata delle donne; e infine per l’equipaggio vincitore della regata su caorline a 6 remi Mattia Baldin, Luigino Lombardo, Cristiano (Crea) Vianello, Riccardo Caenazzo, Filippo Vianello e Andrea Rosin.

Presenti per Coop Alleanza 3.0 Daniel Tiozzo, Consigliere di Amministrazione, e il Regional Commerciale Valerio Stevanato, oltre al consigliere delegato alla Tutela della Tradizioni del Comune di Venezia, Giovanni Giusto, e all’Amministratore Unico di Vela Spa, Piero Rosa Salva.

“Coop Alleanza 3.0 - dichiara Daniel Tiozzo -, sostiene la Regata storica perché è il modo in cui la Cooperativa vuole operare sul territorio ed esserne parte attiva e integrante. La Regata storica è uno degli appuntamenti più importanti della vita della comunità e grazie a questa disciplina sportiva raccoglie promuove lo stare insieme, gli stili di vita sani, la condivisione, tutti valori in cui la Cooperativa si riconosce in modo netto”.

“Lo sport è veicolo di valori positivi, che pone le basi per un’apertura a valori più alti - dichiara il Consigliere Giovanni Giusto -, per questo l’Amministrazione comunale ha un occhio di riguardo verso gli atleti e in particolare i più giovani e i bambini che si avvicinano e si appassionano alla voga. Una disciplina sana, a contatto con la vera essenza di Venezia, dove possono imparare a rispettare gli altri e l’ambiente, proseguendo una tradizione millenaria di convivenza tra l’uomo e l’acqua”.

“Ringrazio Coop Alleanza 3.0 - aggiunge Piero Rosa Salva - che ha voluto confermare anche quest’anno il suo sostegno alla principale manifestazione di voga alla veneta.Come sempre, Vela si è impegnata a sensibilizzare aziende e istituzioni locali che, con generosità, partecipano concretamente a questo percorso, comprendendo quanto sia importante il legame dello sport con il territorio”.