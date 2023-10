Halloween: le origini e la storia della festa "da brivido"

La conosciamo tutti come la festa del "dolcetto o scherzetto", quel giorno di fine ottobre dove tutte le case di addobbano con zucche intagliate o elementi d'arredo "da brivido", la festa della paura e dell'orrore ma qual è l'origine e la storia di Halloween? Ormai questa ricorrenza, che cade ogni 31 ottobre, è parte integrante della cultura italiana e una scusa per organizzare feste a tema, serate all'insegna di film horror e le classiche passeggiate da una casa all'altra per chiedere un dolcetto o richiare uno scherzetto ma cosa sappiamo davvero della festa di Halloween? Facciamo un tuffo nel passato e cerchiamo di capire da dove è nata questa festa e come ha fatto a diventare un appuntamento fisso in tutto il mondo.

Halloween: quando nasce e dove

Anche se tutti potrebbero pensare che la festa di Halloween sia la "solita americanata" e abbia, quindi, origini statunitensi, in realtà, la storia di questa festa nasce in europa e, in particolare, nelle popolazioni celtiche. Sarà solo più avanti che Halloween subirà cambiamenti fino a diventare la festa della paura che conosciamo oggi.

Halloween viene tradizionalmente collegata alla festa celtica di Samhain, una parola che deriva dall'antico irlandese e significa approssimativamente “fine dell'estate”: i Celti infatti, come molti altri popoli antichi, misuravano il tempo in base alle stagioni e ai cicli del raccolto, e Samhain era la festa che segnava il passaggio dalla fine dell'estate all'inizio dell'inverno e il momento per l’ultimo raccolto prima dell’arrivo della stagione fredda. Per questo motivo Samhain era la festa più importante per i celti e veniva considerata alla stregua del nostro capodanno. Oltre a rappresentare un importantissimo momento di passaggio, secondo la tradizione celtica durante la notte di Samhain il velo che separa il mondo dei morti da quello dei vivi diveniva talmente sottile da poter essere “attraversato”: i morti potevano così tornare nel mondo dei vivi ed entrare in contatto con essi. La festa di Samhain era quindi anche un momento in cui celebrare ed onorare i propri cari defunti. Infine, fu importata in America grazie alle intense migrazioni irlandesi dell’800 verso gli attuali Stati Uniti, diventando nel tempo l’Halloween che oggi festeggiamo.