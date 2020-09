Jogging a Venezia: i posti migliori dove allenarsi

Allenarsi all'aperto è sempre un piacere anche con l'arrivo delle giornate autunnali dove l'aria inizia a rinfrescarsi un po'. Sono tante, infatti, le persone che scelgono di non chiudersi dentro le mura di una palestra per correre su un tapis roulant e optano invece per percorsi immersi nel verde per rimettersi in forma dopo le vacanze estive. Per tutti gli amanti dell’allenamento outdoors ecco dove poter correre nelle giornate di sole a Venezia centro storico e terraferma. Tra parchi e fondamenta lungo i canali veneziani ce n'è per tutti i gusti.

Parco San Giuliano

Il parco San Giuliano è sicuramente la scelta migliore per la corsa all’aperto per tutti quelli che abitano a Mestre o per chi, pure abitando a Venezia non vuole rinunciare a uno spazio enorme, pieno di servizi e immerso nel verde più assoluto con vista su Venezia. Si tratta di uno degli spazi più frequentati dagli sportivi della città grazie alle sue grandi dimensioni e alla varietà di percorsi che propone che si adattano a tutte le esigenze sia quelle dei corridori esperti che quelle dei principianti della corsa. La grandezza del parco permette di godere di panorami sempre diversi, di una vista sulla laguna e sulla città di Venezia e di correre immergendosi totalmente nella natura. Non mancano anche attrezzi per allenarsi con il corpo libero o il calisthenics all'aperto.

Parco Bissuola

Il parco Albanese, o meglio conosciuto tra i locals come "il Bissuola" si trova a Mestre ed è una zona verde ideale per gli sportivi. Non è di grandissime dimensioni ma permette di allenarsi in mezzo a roseti, laghetti, e tanto tanto verde. E se oltre alla corsa si è amanti del nuoto o triatleti, basta portarsi dietro il costume perché al centro del parco è presente non una ma due piscine una coperta e una scoperta per poter fare una nuotatina post-corsa rilassante o allenarsi intensamente a colpi di bracciate.

Sant'Elena

Per tutti quelli che vivono in centro storico una delle zone più adatte alla corsa outdoor è senza dubbio il parco di San’Elena che non solo permette di fare jogging godendo di un panorama mozzafiato su tutta Venezia ma dispone anche di una pineta attrezzata per allenamenti di bodyweight o calisthenics. È, inoltre, una zona molto tranquilla il che la rende ideale per chi vuole tenersi in forma e staccare dal caos della vita cittadina.

Fondamenta delle Zattere

È un’altra zona di Venezia molto adatta alla corsa in quanto si tratta di una lunga fondamenta che si affaccia sul canale della Giudecca e che se percorsa tutta giunge fino alla Punta della Dogana, dove il canal Grande e il canale della Giudecca si incontrano. Meglio scegliere questo percorso di mattina presto o negli orari meno di punta in quanto è un tratto particolarmente soleggiato nelle ore calde e abbastanza affollato durante il giorno da turisti e veneziani, soprattutto all'ora dell'aperitivo e del tramonto.

Riva degli Schiavoni

La riva degli schiavoni è un'altra area di Venezia ideale alla corsa all'aperto. Si tratta, infatti, di un lungo tratto di strada che si affaccia sul canale di San Marco, con una vista spettacolare sulla città e sull'isola della Giudecca che permette di correre nel pieno centro della città. Il consiglio è quello di usufruire di questa zona jogging la mattina presto perché durante la giornata è una zona molto frequentata dai turisti e con diversi banchetti di venditori che, correndo, rischierebbero di dover essere schivati dai corridori. Inoltre, si può percorrere la riva in tutte e due le direzioni e da un lato si giungerà in piazza San Marco mentre dall'altro ai giardini della Biennale che se superati permettono di collegarsi con la pineta di Sant'Elena e allungare il percorso. Ad ogni modo, un altra chicca della corsa in riva degli schiavoni è che ci sono diversi ponti da attraversare per cui l'allenamento può farsi ancora più intenso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pantaloni da corsa primaverili più trendy online