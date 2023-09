Martellago lancia una mappa che fa scoprire territorio attraverso le emozioni

E se vi dicessimo che esiste una mappa che permette di scoprire il territorio attraverso le emozioni? Ebbene sì la città di Martellago ha inventato la prima mappa emozionale che punta a promuove il territorio sfruttando il tema delle emozioni. Si tratta di un itinerario slow lungo per lo più di 9 km e inserito all’interno del territorio di Martellago. Questa iniziativa, vera novità per la promozione del territorio, è promossa da Pro Loco, Comune e CentroMarca banca e sarà utilissima per far conoscere questi luoghi e farli apprezzare ai visitatori e alle persone di passaggio e ciò in vista di prossime opportunità offerte dall’attraversamento di nuove infrastrutture sovracomunali dedicate alla mobilità attiva e dolce come il collegamento tra Mestre e la Treviso-Padova-Ostiglia.

“La mappa emozionale rientra tra gli obiettivi di valorizzazione della memoria collettiva dei luoghi e delle persone per far conoscere meglio l’offerta di servizi alla persona – ha spiegato Armando Favaretto, presidente della Pro loco di Martellago –. Sono grato a quanti stanno collaborando al progetto che porterà, entro la primavera prossima, alla stampa di questo strumento realizzato con il coinvolgimento dell’intera comunità: studenti, scrittori, poeti, pittori, musicisti”.

Come funziona la mappa emozionale di Martellago

L’anello pedonale di 30 km, previsto nella mappa emozionale, come ha spiegato l’architetto Massimiliano Manchiaro, si sviluppa quasi esclusivamente entro il territorio di Martellago e tocca una serie di punti di interesse storico ed ambientale la cui suggestione in alcuni casi è del tutto evidente, mentre in altri va evocata attraverso il “tocco” degli artisti che con il loro lavoro faranno emozionare il “viandante” che si immergerà in questa avvolgente esperienza narrativa, artistica ed evocativa. L’itinerario ad anello sarà composto da almeno 14 tratti che nella carta avranno un proprio colore ed assumeranno un “titolo” (denominazione) particolare. Ad ogni tratto vengono associati uno o più argomenti desunti dalla storia locale e mirabilmente trasmessi dagli storici del nostro comune che già da tempo stanno conducendo laboratori didattici con alcuni studenti. Lungo il percorso di oltre 30 km, in punti ben riconoscibili di ciascuno degli otto itinerari, saranno presenti 12 “totem parlanti”. Sagome in alluminio stampato che rappresentano a grandezza naturale tre celebrità del territorio: Francesco Scipione Fapanni, scrittore e primo “promotore turistico” ante litteram; Giovanni Bertati, famoso librettista settecentesco, e altri ancora.