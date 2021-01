Masterchef 10: una delle nuove concorrenti vive a Venezia, è Sedighe Sharifi Dahaji

Torna la nuova edizione del programma di cucina più famoso del piccolo schermo. Masterchef 10, infatti, ha creato la sua nuova squadra di concorrenti pronti ad affrontare sfide e pressure test per diventare i vincitori di questa decima edizione. Nella nuova classe del programma di cucina presenziato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, presentata il giorno della vigilia di Natale, c'è anche una veneziana adottata, si tratta di Sedighe Sharifi Dahaji, una 32 enne originaria di Teheran, in Iran.

MasterChef 10, chi è la "veneziana" Sedighe Sharifi Dahaj

Sedighe Sharifi Dahaj è una ragazza di trentadue anni nata a Teheran che vive, però, a Venezia. Sedighe, infatti, arriva in Italia per studiare Economia all'università e subito dopo la laurea diventa mamma. Tra le sue passioni, oltre alla cucina, c'è il cinema, infatti, prima di dedicarsi a fare la mamma a tempo pieno, Sedighe ha lavorato proprio nel settore cinematografico e viene da una famiglia di 7 sorelle e 3 fratelli. La passione per i fornelli le viene trasmessa dalla mamma che, sfortunatamente, perde all'età di 14 anni e, proprio per non perdere il suo ricordo, si avvicinerà ancora di più alla cucina.

«Voglio mostrare amore nei piatti» sottolinea la ragazza durante il live cooking di presentazione della nuova classe di Masterchef 10 dove porta, come piatto di presentazione, una ricetta tipica iraniana creata con ingredienti poveri e tante tante spezie come tutta la cucina persiana che si rispetti.