Medico di Scorzè va in pensione dopo 40 anni, l'omaggio della città

Medico di base per 40 anni. È il traguado di Olivia Oliva, un ex dottoressa di base di Scorzé che è andata in pensione dopo 40 anni vissuti a disposizione dei cittadini e dei loro bisogni. Ed è stata proprio la sua città a organizzare per lei un evento per dirle grazie per il suo lavoro svolto con passione e professionalità per tutti questi anni. Questa festa cittadina, inoltre, si è trasformata in un momento di solidarietà con dieci torte solidali che sono state vendute, domenica 20 novembre, alla 41esima edizione della Festa del Radicchio a Rio San Martino di Scorzè e il cui ricavato verrà devoluto all'associazione "Moltiplicare la speranza” delle suore Domenicane della Beata Imelda che operano in Camerun.

A donare le torte, dieci pasticcerie del territorio: Casarin, Comerci e Ore Liete di Scorzè, Kosì Dolce di Moniego, Pierrot di Gardigiano; Prosdocimi, Molin Zan e Zizzola di Noale, La Primavera di Quinto di Treviso.

Sempre domenica è stato anche dedicato un grande applauso e donato alla presenza del sindaco Nais Marcon, del presidente della Pro Loco Lorenzo Michielan e del coordinatore della festa Luigino Michieletto, un mazzo di fiori alla dottoressa Olivia Oliva che va in pensione il prossimo fine mese e che dal 1984 ha lavorato come medico di base a Rio San Martino.

"Sono veramente commossa per la stima e l’affetto che mi hanno dimostrato tutti", ha detto. Anche il marito è stato per 10 anni medico di base. "Mia moglie per quarant’anni ha conosciuto e curato molte generazioni. Purtroppo oggi si sta perdendo la figura del medico di famiglia. È un peccato perché il radicamento in un paese è molto importante", sono state, invece, le sue parole.