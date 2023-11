Come si chiamano i cani dei veneziani? Luna è il nome più scelto

Come si chiamano i cane dei veneziani? Qual è il nome più scelto per il proprio animale domestico da chi abita nella città più romantica del mondo? A rispondere a questa curiosità è la piattaforma Rover.com per la cura degli animali domestici che si è presa la briga di capire qual è il nome più usato dai veneziani per i loro cani nel suo “Top Pet Names", il report sui nomi più popolari e di tendenza che gli italiani padroni di cani scelgono per i loro amici a quattro zampe.

Il nome vincitore? Luna.

Nella città del carnevale, oltre a Luna, i nomi più di tendenza sono Gilda (2°), Mia (3°), Sky (4°) e Jack (5°). Se ci spostiamo a Firenze, le scelte variano da Bianca, Charlie, Kira, Brugola e Nala, mentre a Torino troviamo molti cani chiamati Diana, Hope, Ice, Neve e Athena, invece a Napoli i proprietari tendono a scegliere per i propri cuccioli nomi come Masha, Teddy, Blu, Erico Loki. Nonostante ogni città abbia le sue differenze, pare che il nome Roger accomuni la capitale politica, Roma, a quella economica, Milano, infatti nella classifica dei nomi più gettonati si trova rispettivamente al quinto e terzo posto. Le altre opzioni più di tendenza nel capoluogo meneghino sono Tyson (1°), Kelly (2°), Chicca (4°) e Iron (5°), mentre nella Città eterna sonoGina (1°), Peter (2°), Dora (3°) e Muffin (4°).

Luna, però, non è il nome più scelto solo dai veneziani, ma pare essere quello più comune in tutto lo stivale. Dal report, che si concentra soprattutto sulle tendenze rilevate a livello nazionale, emerge che nella top 10 dei nomi più gettonati per i cani in Italia compaiono al secondo posto Kira, al terzo Zoe, al quarto Mia, al quinto Leo, al sesto Maya, al settimo Jack, all’ottavo Nina, al nono Thor e al decimo Lucky. Il report fa anche una panoramica dei nomi che hanno visto una crescita nell’ultimo anno: tra le “new entry” del 2023 spiccano Kody, Drago, Lina, Love e Funny.