Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2020. Diamo il via alla nuova rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali se le stelle avranno buone influenze sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 dicembre 2020 ma come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo, verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2020: Ariete

In questo primo giorno di dicembre gli ariete avranno i primi segnali di cambiamento in positivo. L'ultimo periodo, così come gli ultimi due anni, sono stati pesanti per questo segno e non tutto si risolverà dall'oggi al domani. Si ha qualche zavorra sulle spalle che, a seconda dell'età e della situazione di ognuno possono essere di carattere amoroso o economico. Qualche ostacolo c'è ancora sul lavoro ma un po' alla volta si avrà qualcosa in più. Da adesso fino a metà dicembre si potranno rivedere progetti e ripartire, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2020: Toro

Il toro è un segno che di per sé è geloso e quando sente che c'è qualcosa che non va lo diventa ancora di più. Non tutte le relazioni sono in crisi però in questo periodo si potrebbe non sentire il solito ardore o una grande voglia di amore che dovrebbe esserci ma non c'è anche da parte del partner. Non ci si sente ricambiati o c'è una lontanaza da affrontare. Nei primi mesi del prossimo anno bisognerà stare attenti ai rapporti perché potrebbero essere messi in discussione ma non tutti i cambiamenti sono negativi, anzi!

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2020: Gemelli

Tra i grandi protagonisti del prossimo anno ci sono i segni d'aria e tra questi anche i gemelli. Inizia una fase di recupero per tutti quelli che devono portare avanti un progetto di lavoro. Il periodo più produttivo sarà quello da metà dicembre agli inizi di febbraio. Queste sono giornate che portano qualcosa di nuovo e grazie a questa bella situazione astologica tutto ciò che non va più sarà chiuso con serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2020: Cancro

Il segno del cancro si sta per liberare di un grande peso. Dalla seconda metà di dicembre, infatti, Saturno non sarà più opposto e, finalmente, ci si potrà togliere un paio di scarpe strette. La giornata di oggi parla di emozioni con una Venere favorevole e c'è la possibilità che si possa vivere una nuova storia d'amore o avere una bella conferma. Se, nonostante tutto, si ha ancora a che fare con una relazione problematica dipende dal fatto che il cancro tende sempre a scegliere partner misteriosi e complessi che portano sì una maggiore passionalità ma anche tante complicazioni.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 dicembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione