Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, lavoro, fortuna e benessere dell'oroscopo di oggi di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete si appresta a vivere un periodo davvero molto fortunato in amore. Intorno alla prima metà del mese ci saranno ottime prospettive grazie a un cielo invidiabile e sul lavoro se si è avviata un'attività da poco tempo si potranno iniziare a vedere i primi frutti e soprattutto iniziare ad ambientarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2021: Toro

Il segno del toro inizia il nuovo mese con un po' di agitazione in amore che si porterà dietro ancora un po'. Alcune coppie sembrano subire battute d'arresto e aver perso la verve del passato. C'è un po' di disagio in amore che pesa così come la stanchezza causata dal lavoro. Bisogna evitare le polemiche inutili e fare attenzione alle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2021: Gemelli

I gemelli hanno Giove e Saturno dalla propria parte e non è una cosa da poco, anzi! Intorno ai primi 10 giorni i febbraio ci sarà una concentrazione di pianeti a favore che regaleranno qualcosa in più. Bisogna approfittarne e dare spazio alle emozioni. I single possono rimettersi in pista! Sul lavoro impegnatevi di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro dopo un periodo altalenante dal punto di vista dell'umore può tornare finalmente a sorridere. Giove e Saturno non sono più contrari dal mese di dicembre e questo permette di superare dubbi e incertezze del passato, soprattutto in amore. Sul lavoro si può tornare a brillare e a far decollare un progetto a cui si è lavorato da tempo.



