Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2021: Ariete

Cari ariete oggi potrebbe nascere un nuovo amore o una buona amicizia soprattutto con i segni dell'ariete, leone e sagittario. Anche con i gemelli c'è una forte attrazione ma con l'acquario bisogna fare attenzione. A lavoro sono favoriti i nuovi contatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2021: Toro

La luna è nel segno del toro quindi preparatevi a ricevere belle notizie in amore. A lavoro se siete ancora in praticantato ora potreste finalmente firmare un contratto a lungo termine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2021: Gemelli

Venere, cari gemelli, è nel vostro segno e porterà amore. A lavoro finalmente potrete riacquistare fiducia nei confronti del futuro dopo un momento difficile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2021: Cancro

Cari cancro oggi è una giornata di recupero in amore anche se nel weekend ci sono stati problemi. A lavoro c'è voglia di cambiamento ma attenzione ai nemici.



