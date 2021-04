Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 aprile 2022tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2021: Ariete

Il segno dell'ariete può godersi l'amore in pieno. I single da molto tempo potranno trovare una persona in grado di fargli battere il cuore. Ci sono ancora un po' di incertezza nella vita professionale ma se c'è una cosa che dovete imparare a fare è prendere le cose, soprattutto le novità, con più serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2021: Toro

Il segno del toro ha qualche dubbio in amore per alcuni comportamenti del partner che non si capiscono ma cercate di chiedere qualche spiegazione in più. Questo è il momento di riflettere su cosa si vuole davvero e soprattutto se mandare avanti la relazione o no. Venere dà una mano a prendere la giusta decisone. Il lavoro procede bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2021: Gemelli

I gemelli stanno vivendo un po' sottotono. C'è insoddisfazione verso le cose che si fanno e, purtroppo, il difficile periodo dell'emergenza sanitaria non aiuta. La luna, però, è favorevole e in qualche modo vi farà sentire meno complicata la vita. Fiducia in voi stessi e nel mondo perché andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2021: Cancro

Il segno del cancro ha davanti a sé una giornata un po' sottotono. State vivendo un momento no ma cercate di migliorare quello che potete. Sul lavoro meglio avere prudenza nelle prossime mosse e, soprattutto, non fare il passo più lungo della gamba. In amore pensate bene a quello che volete e se sentite il desiderio di voltare pagina, fatelo.



