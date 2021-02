Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete vivrà un'altra giornata importante con il favore di ben sei pianeti nel suo cielo. Non è che si stravolgerà la vita in 24 ore, però, si potrà iniziare a recuperare da problemi del passato. Da qui a primavera inoltrata si avrà il sostegno di un bel cielo e tutto il resto dipenderà da voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2021: Toro

Il segno del toro è ancora un po' nervoso e forse anche un po' stanco. C'è qualche grattacacapo da risolvere e anche qualcuno che vorrà mettervi i bastoni tra le ruote. Oggi bisognerà avere prudenza e già da venerdì i rapporti torneranno a essere più rilassati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli da oggi dà il via a un periodo molto fortunato. Qualcuno potrebbe ricevere una notizia positiva e chi non sta aspettando risposte avrà comunque dei miglioramenti. Il mese di febbraio regalerà belle emozioni e nuovi amori. Chi ha chiuso una relazione deve iniziare a voltare pagina.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro ha una giorntata interessante oggi anche se il meglio arriverà nel weekend con un bel transito lunare. In questi giorni si ha una grande voglia di amare anche se ora ci si muoverà con i piedi di piombo a differenza del passato. Per quanto riguarda il lavoro, invece, bisognerà impegnarsi per trovare un equilibrio. Le soddisfazioni più belle arriveranno a maggio.



