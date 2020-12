Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2020: Ariete

Oggi è un giorno davvero positivo per l'ariete con la luna in aspetto favorevole che regala belle emozioni. Tra pochi giorni anche Giove e Saturno saranno favorevoli per questo segno e spingeranno a un vero e proprio cambiamento. Bisogna dire che non si risolveranno tutti i problemi in un attimo ma ci si potrà lasciare un passato complicato alle spalle e non è certo poco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2020: Toro

siamo arrivati alla fine di una settimana molto impegnativa per il segno del toro. C'è stata molta agitazione emersa anche senza un apparente motivo che si è riversata sia in amore che in famiglia. C'è bisogno di molta pazienza e prudenza nei rapporti con gli altri. Se c'è qualche problema economico va risolto al più presto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2020: Gemelli

Luna opposta oggi per i gemelli che porta a qualche problemino con gli altri e anche tanta stanchezza fisica. È tanta la fatica di questi giorni e anche le discussioni che emergeranno sia in amore che sul lavoro. Bisogna tenere duro perché dalla prossima settimana si recuperà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2020: Cancro

I cancretti devono concentrarsi un po' di più sulla loro vita sentimentale perché c'è un bel recupero da questo punto di vista soprattutto per chi è reduce da una crisi. Niente e nessuno potrà fermare i nati sotto questo segno soprattutto il prossimo anno che sarà molto significativo. Da ora alla prossima estate bisognerà prendere decisioni che faranno stare molto meglio.



