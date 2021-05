Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2021: Ariete

Cari ariete, in questa giornata di giovedì dovete tirare fuori la forza di dire no a una richiesta che vi verrà fatta. PEr quanto riguarda l'amore ci sono belle novità in arrivo anche perché non ne potete più della situazione attuale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2021: Toro

Oggi cari toro, avrete la sensazione che tutto scorra troppo in fretta intorno a voi. Vi sentite di fare difficoltà a stare al passo con tutto ma avete tutte le carte in regola per farlo e non ve ne pentirete. Se c'è un amico che chiede aiuto fatevi avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2021: Gemelli

Oggi, cari gemelli, dovrete fare i conti con il vostro nervosismo. Questa giornata vi rendrà agitati ma è solo un momento passeggero. In amore ci saranno cambiamenti, fatevi trovare pronti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2021: Cancro

La luna è in ottimo aspetto cari cancretti quindi ne vedremo delle belle. I single del segno avranno modo di farsi avanti e le coppie stabili potranno progettare grandi cose. Novità a lavoro con nuovi progetti in vista.



