Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi vi stancherà e vi sentirete piuttosto nervosi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro non prendete sempre tutto di petto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Toro Per i nati sotto il segno del toro, basta aspettare il 22 del mese e l'amore subità una bella svolta positiva. Sul lavoro questo weekend sarà un po' sottotono. Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Gemelli La luna in ottimo aspetto regala belle emozioni e si ha un grande desiderio di lasciarsi andare. Per quanto riguarda l'aspetto professionale, fate attenzione alle scelte perché questo è il momento di farsi valere. Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Cancro Cari cancretti, in amore questo weekend promette bei momenti da vivere insieme al partner e chi vuole capire se un rapporto è stabile, potrà farlo. Sul lavoro, attenzione a qualche imprevisto ma mantenete uno spirito ottimosta.



