Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2021: Ariete

Oggi l'ariete è un po' giù di corda ma niente paura perché questo 2021 sta andando bene e sarà l'anno della svolta. In passato si sono accumulati fardelli che hanno appesantito la vita ma ora finalmente potrete liberarvene. Attenzione solo ai rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2021: Toro

Questa è la giornata giusta per parlare d'amore anche per tutti quelli che non lo provano da tanto. Il lavoro procede bene e finalmente potrere raccogliere i frutti del vostro impegno. Manca pochissimo all'entrata del sole nel segno che darà una nuova e bella energia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli deve sfruttare questa domenica per cercare nuove idee da realizzare. Come passano i giorni, la strada da percorrere sarà sempre più chiara e sta iniziando un periodo fertile che darà la possibilità di fare scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2021: Cancro

I nati sotto il segno del cancro devono cercare conforto in amore e anche nelle amicizie. In questi giorni ci sono state complicazioni sul lavoro e qualche grattacapo ma nulla di irrisolvibile.



