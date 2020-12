Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2020: Ariete

La giornata di oggi è stimolante per l'ariete grazie anche al passaggio di Saturno che dà influenze positive ai nati sotto questo segno ma il meglio arriverà nelle giornate del weekend quando anche Giove sarà favorevole. C'è tanta voglia di tornare sul palcoscenico e rimettersi in gioco e i presupposti sono davvero positivi. Questo è il momento per fare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2020: Toro

Emerge un po' di nervosismo in questa giornata per il segno del toro che potrebbe arrabbiarsi facilmente o essere preoccupato per i soldi e la famiglia. C'è anche chi si ritroverà a dover risolvere un problema creato da qualcun altro. C'è bisogno di tanta ma tanta pazienza oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2020: Gemelli

Da oggi i gemelli possono iniziare a godere del transito di Saturno a cui seguirà anche quello di Giove. D'ora in poi si aprono nuovi orizzonti e nei primi mesi del prossimo anno si potrà recuperare anche in amore ma bisogna impegnarsi di più e su questo non c'è dubbio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2020: Cancro

Il segno del cancro ha davanti a sé una giornata molto promettente con la luna in aspetto interessante e Saturno non più in opposizione. C'è finalmente un grande recupero per questo segno che ha sofferto tanto negli ultimi due anni anche se per concretizzarsi fino in fondo ci vorrà un po'. Un po' alla volta ci si libererà dalle preoccupazioni degli ultimi periodi.

