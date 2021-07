Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, sarebbe meglio aspettare un giorno prima di affrontare discussioni delicate con il partner. Sul lavoro, purtroppo, non tutto va liscio come l'olio e fate attenzione a qualche collega del sego della vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Toro Per i toro questo è un inizio di fine settimana in cui bisognerà stare attenti a non litigare con il partner. Sul lavoro se avete in mano più progetti dovrete fare una scelta. Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Gemelli Cari gemelli, preparatevi a fare incontri importanti in questo weekend e a sentire di nuovo il cuore battere. Sul lavoro meglio rimandare gli impegni alla settimana prossima. Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Cancro I nati sotto il segno del cancro hanno la luna opposta quindi il consiglio è quello di non agitare troppo le acque, soprattutto in amore. Meglio da domani ma oggi sarete sottotono anche sul lavoro. Sentite la pressione dei ritardi nei pagamenti.



