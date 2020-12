Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2020: Ariete

L'ariete vivrà una vigilia di Natale molto interessante. Questo è un periodo di ascesa per il primo segno dello zodiaco anche se c'è ancora qualche problemino di soldi da risolvere che qualcuno si trascina già dalla fine del 2019. Da ora in avanti ci sono tutte le possibilità di recupero e a febbraio ci sarà il vero e proprio picco. In amore le stesse sono positive e portano una grande voglia di vivere la passione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2020: Toro

Questa giornata è molto promettente per il toro grazie anche all'arrivo della luna in questo segno. Il Natale sarà sereno e vicino alle persone che contano. Questo non vuol dire che tutti i pensieri spariscono, soprattutto quelli riguardanti i soldi ma ci si può convivere. Questo segno tende a pensare che una stabilità economica porta a vivere meglio l'amore e se mancano le entrate c'è anche il rischio che si inizi a mettere in dubbio il proseguimento della propria relazione. Da gennaio ci sarà un bel recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2020: Gemelli

Quella di oggi è una giornata in cui ci si sforzerà di vedere le cose in modo positivo ma i gemelli stanno vivendo questo periodo di feste quasi come un intralcio per la prosecuzione dei suoi progetti. È tanta la voglia di tornare in pista e di fare ciò che si vuole e questo blocco dato dalle vacanze di natale e dal dover stare a casa lo si vive un po' male. Bisogna avere fiducia nel prossimo anno perché porterà tanti successi e novità, già da gennaio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2020: Cancro

Il segno del cancro è un po' pensieroso come gli scorsi giorni. Bisogna tenere duro anche perché già da questo venerdì si tornerà su di morale. Se ci si sente sottotono oggi non c'è altro da fare che accettarlo e cercare di godersi lo stesso questa giornata. Saturno non è più dissonante e questa è una grande cosa ma bisogna ancora risolvere tutti i problemi del passato.



