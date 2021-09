Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, aspettatevi un bel recupero in amore grazie a una luna in sestile. Per quanto riguarda il lavoro siete un po' stanchi ma niente paura perché tutto l'impegno sarà ricompensato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2021: Toro Cari toro, avete bisogno di sentire l'affetto del vostro partner in questo periodo. Sul lavoro, invece, meglio essere prudenti, soprattutto nel rapporto con i vostri collaboratori. Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2021: Gemelli Cari gemelli, stanno per arrivare belle sensazioni in amore con una luna nel segno che aiuta da questo punto di vista. Sulla sfera lavorativa sono in arrivo belle notizie, fatevi trovare pronti. Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2021: Cancro Cari cancretti, vi aspettano belle occasioni d'amore in questa giornata grazie al bell'aspetto di Venere. Sul lavoro, meglio agire con calma e non farsi ingannare da chi cerca di mettervi i bastoni fra le ruote.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 settembre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione