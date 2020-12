Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 27 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2020: Ariete

La giornata di oggi inizia in modo decisamente positivo per l'ariete. C'è la luna in ottimo aspetto che favorisce i contatti con gli altri e le buone intuizioni. Se si dovesse avere belle idee da proporre sul lavoro sarebbe meglio parlare subito in vista del prossimo anno di successi. Piano piano si sta risalendo la china e ora resta solo qualche problemino finanziario da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2020: Toro

I toro stanno progettando qualcosa di importante che potrà essere messo in pratica il prossimo anno. Però, bisogna stare attenti ai soldi perché non è tempo di spendere troppo e neanche di chiedere un prestito. Per l'amore bisogna aspettare gennaio, un mese molto promettente per i sentimenti ma tenete a mente che voi non siete tipi da flirt ma da storie serie quindi puntate su ciò che davvero desiderate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2020: Gemelli

Questa domenica per i gemelli è davvero movimentata e non potrebbe essere altrimenti con questa bella luna nel segno. Si è pieni di idee, intuizioni e creatività. Approfittatene e preparatevi a vivere un gran 2021 dove ci si potrà davvero rimettere in gioco alla grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2020: Cancro

Il segno del cancro deve sforzarsi di ritrovare la fiducia in se stesso e guardare la vita con un po' più di positività ed è proprio questo il momento giusto di farlo dato che ci si è liberati dall'opposizione di Giove e Saturno. Ora come ora bisogna cambiare atteggiamento e non accontentarsi più di cose in cui non si crede davvero.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 27 dicembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione